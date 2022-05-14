Разведка: Россия исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп 14.05.2022, 14:10

1,126

В Украину начали отправлять призывников без опыта.

Российская армия уже исчерпала резервы боеспособных батальонно-тактических групп.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечается, в РФ на государственном уровне продолжается скрытая мобилизация. В Белгородской и Ростовской областях на основе призывников и мобилизационных ресурсов формируются новые подразделения оккупационных войск которые направляются на территорию Украины. Тем не менее применение таких войск преимущественно является неэффективным.

"Через военкоматы вызывают военнообязанных, они подписывают контракты, после чего формируются новые подразделения и направляются на территорию Украины. Насколько эффективно применение таких войск – это уже показывают боевые действия. Во многих случаях это не эффективно, но мы реально понимаем, что на сегодня ресурсы, которые касаются наиболее боеспособных батальйонно-тактических групп, Российская Федерация исчерпала. Хотя у нее еще достаточно резервов для того, чтобы вводить на территорию Украины", – подчеркнул представитель ГУР Вадим Скибицкий.

Также Скибицкий подтвердил информацию об подавленности и депрессивном морально-психологическом климате в подразделениях российских оккупационных войск.

"Наиболее угнетенное моральное состояние – у военнослужащих 1-го и 2-го армейских корпусов с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Потому что именно там происходит принудительная мобилизация и призыв в ряды российских оккупационных войск. Неподготовленный личный состав, который не имеет по сути боевого опыта, направляется сейчас на наиболее важные направления.

Кроме того, те резервисты, которые направляются на территорию Украины из РФ, особенно из ее центральных регионов, восточных регионов, они просто ехали и думали, что едут зарабатывать деньги, а здесь их по сути встречает мощное сопротивление вооруженных сил Украины, Сил обороны, территориальной обороны и всего населения Украины", – рассказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».