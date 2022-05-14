Медики рассказали, что произойдет с организмом, если употреблять много молока 6 14.05.2022, 14:18

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Названа дневная норма этого продукта.

Молоко, безусловно, очень полезный продукт, однако важно помнить о мере, предупреждают врачи. Сколько стоит пить молока и какое его количество может быть вредно?

Можно ли себе навредить употреблением большого количества молока?

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Медик уверена, что молоко очень питательное и является важной частью нашего сбалансированного питания.

Доктор Гарсиа пишет, что есть много преимуществ употребления молока. Оно может обеспечить организм такими питательными веществами, как белки, жиры, минералы, витамины и тому подобное. Поможет стимулировать рост костей и поддерживать их плотность.

Медик считает, что в день достаточно выпивать 1-2 стакана молока.

Молоко содержит большое количество D-галактозы, которая может быть превращена в глюкозу во время нормального обмена веществ в организме.

Однако избыток D-галактозы может вызвать системный окислительный стресс, который может привести к хроническому воспалению и многим хроническим заболеваниям, пишет врач.

Шведские специалисты 32 года изучали 61 433 женщины и 45 339 мужчин разного возраста. Результаты, опубликованные в британском медицинском журнале BMJ, обнаружили «значительное позитивная связь между потреблением молока и остеопорозом, переломами и смертностью».

Исследователи считают, что употребление большого количества молока увеличивает риск остеопороза, переломов и смерти, а причиной этого является D-галактоза.

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