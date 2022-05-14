ВСУ выбили с позиций оккупантов из Северной Осетии и захватили богатые трофеи 6 14.05.2022, 14:28

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Захватчики позорно бежали, бросив неповрежденную военную технику.

Украинские защитники захватили новейшую БМП-3 с полным боекомплектом, документами, личными вещами и оружием российских оккупантов из воинской части в Северной Осетии.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на 128 отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду.

Оккупанты позорно сбежали с позиций, бросив неповрежденную военную технику, а еще гранатометы, мины и огнемет.

Как указывают документы, ранее здесь стояли солдаты армии РФ по военной части 43057, которая базируется в Северной Осетии – Алании, город Владикавказ, поселок Спутник.

"Трофейная боевая машина пехоты своим ходом уже доехала в одно из подразделений 128 бригады и после небольшого "рестайлинга" будет бить своих бывших хозяев", - говорится в сообщении.

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