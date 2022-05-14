Сергей Наумчик: Лукашенко проявил себя как русский фашист 7 14.05.2022, 14:31

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Депутат Верховного Совета напомнил о первых преступлениях диктатора против белорусского народа.

В студии «Белсата» по случаю годовщины референдума 1995 года, после которого в Беларуси вернули советские флаг и герб, обозреватель «Радыё Свабода» и депутат Верховного Совета (1990-1996) Сергей Наумчик заявил: «Эту дату существенно помнить».

«Эта дата обозначила, юридически обозначила закрепление в Беларуси русского фашизма. И Лукашенко проявил себя как русский фашист. И именно русский, а не какой-нибудь другой».

Против смены флага и герба выступили несколько депутатов, объявивших протест и голодовку. Через несколько часов их избили и вынесли из зала заседания.

«Это был террористический акт против государственных деятелей. Ответственность за него и по тому Уголовному кодексу и по нынешнему – вплоть до расстрела, и срока давности нет. И если будет доказано, что Лукашенко имел к этому отношение, а он имел и на сессии об этом заявлял, он должен быть осужден», – заявил Наумчик.

Журналист подсчитал, сколько статей нарушил Лукашенко – получилось полтора десятка. Одно только вынесение на референдум вопроса о языке и символах нарушает три статьи Конституции.

«Но главное – это прекращение национального возрождения, которое набирало силы в конце 80-х – начале 90-х годов. Это все происходило вопреки имперскому фашизму, русскому фашизму. И поставив в Беларуси своего человека, русского фашиста Лукашенко, тем силам, что за ним стояли, надо было подготовить Беларусь к инкорпорации в состав России», – поясняет эксперт.

По мнению политического обозревателя, после референдума все 27 лет «шла просто бешеная пророссийская, антинациональная, антибелорусская пропаганда»:

«А главное, укреплялись позиции русских фашистов в государственных структурах. И мы сейчас видим эти КГБ, ГУБОПиК, прокуратура – эти организации полностью попадают под определение террористических. Для меня очень странно, почему мировое сообщество не определяет эти организации террористическими», – отмечает эксперт.

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