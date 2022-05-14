Доктор Сайков: Мент должен быть честным. Сейчас, к сожалению, это редкость 15 14.05.2022, 14:40

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Что известно об основателе центра «Нордин», которым заинтересовались силовики.

В пятницу, 13 мая, в частный минский медцентр «Нордин» нагрянули из Департамента финансовых расследований — изъяли документацию компании, а ее основателя и директора, известного психотерапевта и нарколога Дмитрия Сайкова, задержали (правда, вечером отпустили). Это событие вызвало большой резонанс, и неслучайно: доктор Сайков — один из самых известных «белых халатов» в нашей стране и вообще человек публичный.

Журналисты zerkalo.io рассказали, как сложилась жизнь главного белорусского борца за трезвость и чем еще он занимается, кроме врачебной практики.

Потомственный врач

Дмитрий Сайков родом из Иркутска. Когда ему было пять лет, семья переехала из Сибири в Гомель, а затем — в Минск.

Он потомственный врач: еще в старших классах школы решил пойти по стопам отца — военного медика — и поступил в Минский медицинский институт на педиатрический факультет, который окончил в 1984 году.

Правда, педиатра из Сайкова так и не вышло — еще во время учебы он увлекся психиатрией, публиковал статьи в различных журналах. Это ему сильно пригодилось после окончания института, когда он получил распределение наркологом: психотерапия могла помочь людям с алкогольной зависимостью.

Кстати, тогда Сайкову пришлось в первый и единственный раз сбрить свою «фирменную» бороду, которую он отращивал его со времен студенчества:

— Когда я получал распределение, мне замминистра здравоохранения не дал распределение. Мол, ты хочешь быть врачом или лесорубом? Вышел, звоню матери. Она мне: «Сыночек, бороду можно и заново отрастить, а распределение раз в жизни». Сбрил. И второй раз отрастил, когда поехал в Харьков учиться на психотерапевта.

В Харькове Сайков окончил клиническую ординатуру на кафедре наркологии и курсы по обучению методу эмоционально-стрессовой психотерапии (знаменитое «кодирование»), который потом стал основой и его собственного метода.

В 1990-м Сайков стал заведующим наркологического отделения Минского наркодиспансера — ему было всего 30 лет.

Попутно он начал работать в «Обществе борьбы за трезвость». Сфера его профессиональных интересов ширилась: доктор увлекся гипнозом, изучал связь между психоэмоциональным состоянием человека и кожными заболеваниями, лишним весом, проблемой энуреза, заиканием. Принялся лечить не только от алкогольной, но и от никотиновой зависимости.

Разрослась и география деятельности — Сайков начал активно практиковать в России и Украине, где у него появились тысячи пациентов. Причем, по его признанию, если в Беларуси он больше известен методами лечения алкоголизма, то в России — как доктор, который лечит от избыточного веса.

В 2005 году Сайков защитил диссертацию по теме «Квантовая аутогемотерапия в комплексном лечении депрессивных состояний при алкогольной зависимости» и стал кандидатом медицинских наук. Также он автор книг и двух десятков научных статей.

Основатель «Нордина» и «кодировщик»

В том же 2005-м Сайков и его партнеры построили медицинский центр «Нордин» на улице Сурганова в Минске — с тех пор он входит в число ведущих на рынке медицинских услуг столицы, а Сайков остается его руководителем.

В основе метода лечения Сайкова лежит эмоционально-стрессовая терапия (известная как «кодирование»), еще в 80-х разработанная для лечения алкоголизма народным врачом СССР Александром Довженко. Он в корне отличался от всего, чем пытались в то время избавить от зависимости, так как основан не на принуждении, а на внушении — врач пытается донести нужные слова до подсознания человека, создать основу для полной потери интереса к зависимости.

К слову, хотя знаменитый слоган «Поднимитесь над своими слабостями!», по его словам, придумал именно Сайков, сам он не считает, что любая зависимость — обязательно плохо:

— Если человек эмоционален, то он от чего-то обязательно зависим. Человек без эмоций — это мертвый человек. Если его интересы и страсти не причиняют вреда здоровью и жизни, то не надо с ними бороться.

Помогал милиции лечить алкоголиков

Жена Сайкова Инна — педиатр, у них трое сыновей. Старший, Антон, по примеру отца стал врачом-наркологом, еще один сын учился в Академии МВД.

— Когда молодой человек живет по установленному распорядку, готовит мозги и тело к выполнению профессионального долга, что в этом плохого? — комментировал в 2012 году выбор сына Сайков, хотя и признавал, что престиж силовиков падает: — Не все идут туда, кто должен идти… Считаю, мент должен быть честным. Сейчас, к сожалению, это редкость, но я встречал таких даже среди генералов. Есть люди, которые проживут жизнь и останутся совестливыми, непродажными. Я, признаться, тоже тогда подумал: неужели такое бывает?

К слову, в том же 2012 году СМИ писали об активном сотрудничестве Сайкова и Оршанского РОВД в деле избавления местных сельчан от алкоголизма — сообщалось, что сеансы кодирования проводятся «на добровольно-принудительной основе».

При этом Сайков считал, что «использование административного ресурса в сочетании с профессиональной работой врачей дает обнадеживающие результаты», а начальник Оршанского РОВД Леонид Михайлов заявлял о твердом убеждении в том, что «попавшему в сети алкогольной зависимости человеку обязательно нужно помочь, а иногда даже и против его воли».

Музыкант и селебрити

Сайков — человек разносторонний: не только врач, но еще певец и телеведущий. Он вел различные программы вроде «Судьба» и «Учиться жить», принимал участие в музыкальных проектах белорусского телевидения и пел на больших сценах вместе с Инной Афанасьевой, Искуи Абалян, Элеонорой Езерской, Дядей Ваней. Врач даже выпустил собственный альбом с символическим названием «Закодирую».

Музыку Сайков называет собственной зависимостью «в хорошем смысле», хотя уверяет, что подаваться в профессиональные музыканты не собирается:

— Певец — это профессия. А моя профессия — врач, и я не собираюсь ее менять. Музыка — мое хобби.

Дело «Нордина»: что известно на данный момент

Напомним, сотрудники ДФР пришли в частный медцентр «Нордин», основанный Сайковым, в пятницу, 13 мая. Изъяли документацию, в том числе старые журналы регистрации пациентов. По словам источника «Зеркала», началась проверка всех фирм доктора Сайкова по подозрению в уклонении от уплаты налогов.

Врача и его жену в тот же день задержали в собственном доме во время отдыха на Браславских озерах. Вечером стало известно, что супругу Сайкова отпустили. Еще через несколько часов отпустили домой и самого доктора.

«Нордин» — не первый частный медцентр, попавший под пристальное внимание властей: ранее Минздрав приостановил с 16 мая действие лицензий на медицинскую деятельность ООО «Клиника А1» и ООО «Лодэ», объяснив это нарушением законодательства о здравоохранении, санитарно-эпидемическом благополучии и о лицензировании.

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