В Севастополь свозят убитых и раненых россиян с острова Змеиный 4 14.05.2022, 14:44

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В связи с высокой нагрузкой в палатах устанавливается по сорок коек.

Во временно оккупированный Севастополь свозят убитых и раненых российских военных с острова Змеиный.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Из сорока связистов Вооруженных сил РФ, командированных на остров Змеиный, живыми вернулись восемь. Одновременно эвакуированы десять тел погибших. Все они военнослужащие части спецсвязи Вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе. На сегодняшний день в Севастопольском военном госпитале переполнены хирургии и травматологии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с высокой нагрузкой в палатах устанавливается по сорок коек.

Кроме того, из-за большого количества раненых на территории Крыма активно ведется кампания по донорству крови.

"При этом донором может стать кто угодно – никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится", - сообщили в ГУР.

Одновременно, как рассказали в разведке, на "государственные предприятия" полуострова поступило распоряжение оккупационных властей об отправке в местные военкоматы определенного количества мужчин.

"Им предлагается подписать контракты с Вооруженными силами РФ сроком от трех месяцев до одного года. Обещают несение службы на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей", - сказано в сообщении.

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