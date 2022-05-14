Виктора Бабарико держали в ШИЗО 10 суток

Виктора Бабарико держали в ШИЗО 10 суток5
- 14.05.2022, 14:49
- 3,744
Политик находился там с 1 мая.
Сегодня стало известно о массовых обысках в Минске у бывших волонтеров инициативной группы Виктора Бабарико.
Сам Виктор Бабарико находился в штрафном изоляторе с 1 по 10 мая, встречаться с адвокатом 4 и 5 мая ему запретили, правда разрешили 10-га, сообщает телеграм-канал политика.
12 мая прямо в колонии состоялся суд по жалобе адвоката на помещение Виктора Бабарико в ШИЗО. Результат этого заседания неизвестен, но, учитывая то, что Бабарико уже отбыл все сутки в штрафном изоляторе, жалоба, очевидно, была отклонена.