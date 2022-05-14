Президент Финляндии позвонил Путину и сообщил о вступлении в НАТО 35 14.05.2022, 14:50

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Реакция главы Кремля пока неизвестна.

О намерении Финляндии вступить в Североатлантический альянс президент Саули Ниинистё рассказал президенту РФ Владимиру Путину по телефону.

Об этом сообщает Bloomberg.

В ходе беседы финский президент объявил о решении подать заявку на членство в НАТО. Реакция хозяина Кремля пока неизвестна.

"Президент Финляндии провел разговор с президентом России Путиным. Ниинистё заявил Путину, что Финляндия настроена вступить в НАТО", – говорится в сообщении.

Ранее Россия пригрозила "военными шагами" и другими мерами влияния, если Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО. В Москве евроатлантические стремления обоих государств назвали угрозой нацбезопасности.

Напомним, что президент Ниинистё скоординировал следующие шаги по вступлению в НАТО с президентом США Байденом.

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