Запорожская область Украины приостановила сотрудничество с Беларусью 3 14.05.2022, 15:01

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Речь идет о прекращении торговых, экономических и культурных связей.

Запорожская область приостанавливает сотрудничество с Беларусью из-за ее поддержки России в войне против Украины. Речь идет о прекращении торговых, экономических и культурных связей с несколькими белорусскими регионами.

Об этом сообщает пресс-службa Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что поручение подготовить документы о приостановке сотрудничества с Беларусью дал глава Запорожской ОВА Александр Старух. Указано, что будут приостановлены связи в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

Запорожская ОВА прекращает действие соглашений 2018 года, заключенных в Гомеле с Могилевским, Минским, Гомельским, Гродненским и Брестским областными исполнительными комитетами Беларуси.

Кроме того, разрывается соглашение от 1993 года об экономическом сотрудничестве между Запорожской областью и белорусскими регионами.

Напомним, в начале российского вторжения в Украину существовали риски выступления Беларуси на стороне Москвы. Кроме того, с белорусской территории по украинским городам армия РФ наносила ракетные и авиационные удары.

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