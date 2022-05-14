Запорожская область Украины приостановила сотрудничество с Беларусью

Запорожская область Украины приостановила сотрудничество с Беларусью3
- 14.05.2022, 15:01
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Речь идет о прекращении торговых, экономических и культурных связей.
Запорожская область приостанавливает сотрудничество с Беларусью из-за ее поддержки России в войне против Украины. Речь идет о прекращении торговых, экономических и культурных связей с несколькими белорусскими регионами.
Об этом сообщает пресс-службa Запорожской областной военной администрации.
Отмечается, что поручение подготовить документы о приостановке сотрудничества с Беларусью дал глава Запорожской ОВА Александр Старух. Указано, что будут приостановлены связи в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.
Запорожская ОВА прекращает действие соглашений 2018 года, заключенных в Гомеле с Могилевским, Минским, Гомельским, Гродненским и Брестским областными исполнительными комитетами Беларуси.
Кроме того, разрывается соглашение от 1993 года об экономическом сотрудничестве между Запорожской областью и белорусскими регионами.
Напомним, в начале российского вторжения в Украину существовали риски выступления Беларуси на стороне Москвы. Кроме того, с белорусской территории по украинским городам армия РФ наносила ракетные и авиационные удары.