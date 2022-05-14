Гиркин: Воевать Лукашенко все равно придется, но это будет «другая» война 33 14.05.2022, 15:12

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Бывший главарь российских террористов предупредил белорусского диктатора.

Командир российских диверсантов в Крыму и на Донбассе в 2014-м, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков (Гиркин) в своем очередном стриме поразмышлял над возможностью вступления белорусской армии в боевые действия, передает euroradio.fm.

"После наших "блестящих побед" за 2,5 месяца сложно ожидать, что Лукашенко во главе Беларуси бросится в этот омут вниз головой, — говорит он. — В Беларуси очень небольшая армия... Проводить мобилизацию, резко увеличивать армию, это чревато в условиях, скажем так, неполной поддержки населения".

Игорь Стрелков подчеркивает, что "воевать белорусам все равно придется". "Потому что это война, которая идет в Украине, она рано или поздно перекинется на территорию Российской Федерации (она уже перекинулась), — продолжает он. — Дойдет очередь и до Беларуси. Вот в такой оборонительной войне Лукашенко будет вынужден участвовать".

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