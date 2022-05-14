В ОАЭ избрали нового президента 3 14.05.2022, 15:26

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Ранее он занимал должность заместителя главнокомандующего армией.

Президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избран наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян.

Об этом сообщило государственное информационное агентство WAM.

61-летний Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян — брат Халифы бен Зайда бен Султана Аль Нахайяна, который занимал пост президента с 2004 года до своей смерти 13 мая. В последнее время Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян фактически исполнял обязанности президента ОАЭ из-за проблем со здоровьем у действовавшего президента.

Ранее он занимал должности председателя исполнительного совета Абу-Даби и заместителя главнокомандующего армией ОАЭ.

В ОАЭ главой государства является президент, избираемый на пять лет Верховным федеральным советом, состоящим из правителей семи эмиратов. С момента основания государства этот пост принадлежит эмиру Абу-Даби и передается по наследству. Президент ОАЭ является верховным главнокомандующим вооруженными силами и председателем Высшего совета обороны.

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