Как изменилась стоимость одних и тех же товаров в одном и том же магазине в мае 2 14.05.2022, 15:41

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Только репчатый лук подорожал на 78% за месяц.

Intex-press.by каждый месяц отслеживает цены на продукты и непродовольственные товары первой необходимости в одном и том же магазине города Барановичи, чтобы оценить реальный уровень инфляции.

Мониторинг мы ведем по товарам, которые жители Барановичей покупают регулярно: таких у нас в списке набралось 22 позиции (см. таблицу). А «снимаем» ценники в одном и том же магазине 13-го числа каждого месяца.

В этом месяце многие продукты питания выросли в цене. Больше всего подорожал репчатый лук: на 78% за месяц! Также заметно прибавил в цене сахар-песок – 41% в мае по сравнению с апрелем.

В апреле общая стоимость корзины потребителя составляла 95,38 рубля (без учета товаров, которых не было в магазине на момент мониторингов в апреле и мае). В мае она снизилась до 93,14 рубля или на 2%.

Как изменилась стоимость товаров

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