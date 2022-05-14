В Харьковской области ВСУ пошли в контрнаступление на врага 2 14.05.2022, 15:52

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Самой горячей точкой остается Изюмское направление.

На Изюмском направлении в Харьковской области украинские защитники перешли в контрнаступление, заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Самой горячей точкой остается Изюмское направление, там украинские Вооруженные Силы перешли в контрнаступление", - сказал он.

Руководитель добавил, что большое количество техники и живой силы сконцентрировано именно в этом направлении, однако благодаря ВСУ по некоторым направлениям враг отступает, что есть результат характера наших вооруженных сил.

Также, председатель Харьковской ОВ отметил, что за минувшие сутки обстрелов Харькова не было из-за того, что враг сосредоточил усилия на позициях ВСУ и общинах области.

"От обстрелов страдают: Чугуев, Дергачи, Золочев, Лозовая и другие. Это свидетельствует о том, что расслабляться еще рано. Призываю всех (жителей Харькова и общин области) адекватно реагировать на сигналы тревоги и не находиться на улицах без необходимости", – сказал Синегубов.

Он также призвал жителей недавно освобожденных населенных пунктов не спешить с возвращением домой, поскольку оккупанты, отступая, заминировали все, вплоть до детских кроваток.

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