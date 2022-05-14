Ученые обнаружили в Норвегии уникальный артефакт 2 14.05.2022, 16:03

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Ему 1500 лет и он хорошо сохранился.

В Норвегии нашли хорошо сохранившуюся стрелу с перьями возрастом 1500 лет. Помимо перьев ученых также удивило состояние этой стрелы и ее бечевка, которая все еще была надежно сложена и закреплена на месте, пишет «Фокус».

Таяние ледяных щитов в Норвегии позволило ученым обнаружить большое количество невероятно хорошо сохранившихся стрел из далекого прошлого.

Множество стрел было найдено вокруг ледяных участков гор Ютунхеймен на юге Норвегии. Одно из самых впечатляющих открытий включает стрелу железного века, возраст которой составляет около 1500 лет.

Большего всего команду удивило состояние этой стрелы и бечевка. У нее сохранился заостренный железный наконечник и, что удивительно, даже перья. Бечевка же, которая была намотана на передний наконечник лезвия, чтобы уменьшить опасность обрыва при контакте, все еще была надежно сложена и закреплена на месте.

Однако это была далеко не единственная стрела, найденная на этом месте.

Ученые также обнаружили 7 других стрел, одной из которых была стрела, найденная в пруду с талой водой, возраст которой, по оценкам, составляет примерно 4000 лет от каменного века.

Они также нашли редкий и "необычный" наконечник стрелы, датируемый примерно 600 годом н.э., и стрелу с наконечником из оленьего рога примерно того же времени.

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