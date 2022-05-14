Зеленский встретил в Киеве делегацию Сената США с лидером республиканцев 2 14.05.2022, 16:16

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Президент Украины поблагодарил американцев за помощь.

В Украину с официальным визитом прибыла делегация Сената США во главе с лидером республиканского меньшинства в верхней палате Конгресса Митчем Макконнеллом, пишет «Униан».

Данный визит глава украинского государства назвал "мощным сигналом двухпартийной поддержки Украины со стороны Конгресса Соединенных Штатов, а также американского народа".

"Спасибо за ваше лидерство в помощи в нашей борьбе не только за свое государство, но и за демократические ценности и свободы. Мы очень ценим это", - отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что сегодня Украина борется за право народов свободно выбирать собственное будущее.

"Россия совершает геноцид против украинского народа. Совершает военные преступления, которых ужасается весь мир – пытки, массовые расстрелы, изнасилования. Таких преступлений Европа не видела со времен Второй мировой войны", – сказал он.

Президент Украины отметил особую роль США в усилении санкционного давления на Россию. В частности, он отметил принятие Конгрессом Соединенных Штатов законов о запрете импорта российской нефти и приостановке торговых отношений с Россией и Беларусью. Также, по его словам, особенно важно усиление санкционного давления на банковский сектор страны-агрессора.

"Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего усиления санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством – спонсором терроризма", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он назвал выдающимся событием для нашей страны вступление в силу американского закона о ленд-лизе и защите демократии в Украине. Ведь усиление оборонной и финансовой поддержки нашего государства чрезвычайно важно при противостоянии вооруженной агрессии России.

Владимир Зеленский также выразил надежду, что Сенат США оперативно утвердит пакет дополнительного финансирования для поддержки украинского народа, который уже был рассмотрен в Палате представителей и увеличен с $33 млрд до $39,6 млрд.

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