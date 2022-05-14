На каком месте в мире Беларусь по скорости мобильного интернета? 5 14.05.2022, 16:43

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Наш сосед в рейтинге — Кот-д'Ивуар.

В рейтинге скорости мобильного интернета Беларусь продолжает терять позиции и уже оказалась между Замбией и Кот-д'Ивуаром.

Снижение в рейтинге Speedtest, который составляет Ookla, объясняется как ростом скоростей в других странах, так и снижением скорости мобильной передачи данных в Беларуси. В марте скорость мобильного интернета в Беларуси составляла 9,99 Мбит/с, снизившись за месяц на 6 позиций, пишет сайт thinktanks.by.

Фиксированный интернет, наоборот, продемонстрировал рост с прошлым месяцем, и Беларусь находится на 75-й строчке рейтинга с показателем 47,41 Мбит/с. Хотя по сравнению с прошлогодними показателями также видны существенные замедления скорости.

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