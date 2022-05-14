Стали известны новые подробности по делу медцентра «Нордин» 14.05.2022, 17:16

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Допросили даже композитора, который писал песни Сайкову.

Вчера днем в медцентр «Нордин» пришли сотрудники ДФР. Также в этот день были задержаны основатель медцентра — известный доктор Дмитрий Сайков, его жена Ирина, а также их сыновья. Позже их отпустили. Какие вопросы возникли у департамента финансовых расследований КГК?

Сегодня утром врачи медицинского центра «Нордин» как обычно пришли на работу. Несколько медиков, с которыми zerkalo.io удалось поговорить, рассказали, что про ДФР и допросы узнали из СМИ. Никакой дополнительной информации, по словам сотрудников, у них нет. Никаких совещаний или объявлений не было, работа продолжилась в штатном режиме.

Между тем, как стало известно журналистам, претензии у силовиков возникли к тому, что несколько лет назад у Ирины и Дмитрия Сайковых появились свои ИП. На эти ИП были переоформлены несколько арендных помещений у метро, которые принадлежали совместному предприятию «Нордин» (оно же владеет и одноименным медицинским центром). Эти торговые точки арендовали сеть по продаже мясных продуктов и сеть аптек.

— Таким образом якобы они раздробили компанию и уходили от налогов. В ДФР якобы 11 мая поступило сообщение об этом. Интересно, что предприятие ежегодно проходит аудит и никогда никаких претензий к нему не было, — говорит один из сотрудников «Нордина».

По словам источников, на допрос увозили не только Ирину и Дмитрия Сайковых, но и их двоих сыновей. Третий сын Сайковых сейчас за границей.

— Также вызывали директора и замдиректора медицинского центра и даже композитора Святослава Позняка, который пишет песни Сайкову. Говорят, у Позняка вечером даже был обыск, — рассказывает наш собеседник. — Кроме этого — и кого-то из арендаторов тех точек у метро. Отпустили вчера всех, но телефоны не отдали до сих пор.

Кроме финансовой документации, по словам источника, из медцентра изъяли также и журнал регистрации пациентов. Причину не озвучили.

— Но в медцентре считают: это из-за того, что «Нордин» во время протестов лечил пострадавших, — объясняет собеседник, знакомый с ситуацией изнутри. — Тогда медцентр не сразу решился оказывать помощь, как ЛОДЭ, которые помогали в открытую. Думали, как поступить. А потом втихаря все-таки оказывали помощь пострадавшим.

Семья Сайковых комментировать ситуацию отказалась.

«Нордин» — не первый частный медцентр, попавший под пристальное внимание властей: ранее Минздрав приостановил с 16 мая действие лицензий на медицинскую деятельность «Клиники А1» и «Лодэ», объяснив это нарушением законодательства о здравоохранении, санитарно-эпидемическом благополучии и о лицензировании.

Медцентр «Нордин» работает в Беларуси 19 лет. В его штате — более 450 сотрудников.

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