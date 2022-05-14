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В Глубоком не могут продать 300-летнее здание монастыря, где останавливался Наполеон

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  • 14.05.2022, 17:34
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В Глубоком не могут продать 300-летнее здание монастыря, где останавливался Наполеон

Лот опять выставили на аукцион за 1 базовую.

В Глубоком предлагается к продаже здание монастыря кармелитов — памятник архитектуры XVIII века. Оно выставлено на аукцион по начальной цене в одну базовую величину — 32 рубля. Это уже вторая попытка его продать — первый аукцион в 2019 году был безуспешным.

Как сообщает zerkalo.io со ссылкой на комитет «Витебскоблимущество», продается двухэтажное кирпичное здание площадью 1280 квадратных метров с подвалом, к нему прилагается участок площадью 10 соток с правом аренды на 40 лет.

Жилой корпус монастыря вместе с костелом были построены в 1735 году. В начале следующего века в монастыре останавливался Наполеон Бонапарт по пути в Москву.

В 1865-м монастырь закрыли, а костел с 1875-го стал православной церковью. В жилом корпусе в разные годы действовали пансион, библиотека, госпиталь, склады. На сегодня сохранилось только одно крыло корпуса, два других разобрали в 1892 году.

Последние полвека здание пустовало и разрушалось, сейчас оно в аварийном состоянии. Победитель или единственный участник аукциона должен будет подписать обязательства по сохранению памятника архитектуры и в течение трех лет ввести здание в эксплуатацию, начать там предпринимательскую деятельность и вести ее не меньше года.

Tолько в Глубокском районе в мае состоится еще 11 аукционов по продаже зданий за одну базовую величину.

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