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Суд Поставского района оштрафовал ксендза на $285

  • 14.05.2022, 17:56
Суд Поставского района оштрафовал ксендза на $285

Анджея Бульчака судили за «распространение экстремистских материалов».

Суд Поставского района оштрафовал ксендза Анджея Бульчака на 960 рублей (30 базовых величин) за «распространение экстремистских материалов», передает «Белсат».

Бульчак в марте уехал из Беларуси. Что именно вменили в вину ксендзу, не уточняется. Анджей Бульчак жил в Беларуси 14 лет, на момент отъезда работал настоятелем костела Иисуса Милосердного в Поставах.

По информации правозащитного центра «Весна», за последний месяц по аналогичным делам судили еще несколько католических священников в Витебской, Минской и Могилевской областях. Так, ксендза Игоря Лашука оштрафовали за «распространение экстремистских материалов». А до того задерживали ксендзов в Горках и Лынтупах. Обычно причиной рассмотрения в судах были высказывания священников против войны.

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