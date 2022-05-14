Кто победит на Евровидении 2022: букмекеры обновили свои прогнозы 9 14.05.2022, 18:04

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В пятерке потенциальных победителей Евровидения произошла ротация.

До грандиозного финала Евровидения 2022 остаются считанные часы, поэтому букмекеры поделились обновленным прогнозом относительно того, кто победит в этом году на международном песенном конкурсе, пишет «Униан».

Так, по сравнению с предыдущим днем, произошла ротация в топ-5 претендентов на победу в Евровидении 2022. Швеция неожиданно вышла на второе место, подвинув представителя Британии.

На первом месте разместилась украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефания". Ей с самого начала букмекеры прогнозируют победу. Правда, ставки ежедневно только растут, достигнув на сегодня рекордного показателя в 60%.

Вторую строчку заняла представительница Швеции Корнелия Якобс с композицией Hold Me Closer. Она в день финала заняла столь высокую позицию.

На третьем месте расположилась Британия, которую в этом году представляет Sam Ryder с песней Space Man. Ранее ему прогнозировали второе место.

На четвертой и пятой строчке разместились Италия и Испания соответственно.

Россия в этом году дисквалифицирована из-за развязанной против Украины войны.

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