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Новая президент Венгрии поддержала вступление Украины в ЕС

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  • 14.05.2022, 18:22
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Новая президент Венгрии поддержала вступление Украины в ЕС

Каталина Новак осудили путинскую агрессию.

xНовая президент Венгрии Каталина Новак осудила агрессию Путина и поддержала вступление Украины в ЕС. Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на венгерский новостной портал Telex.

Во время церемонии инаугурации в субботу, 14 мая, Новак назвала 10 пунктов, в которых изложена позиция по поводу российского вторжения и отношения к Украине.

"Мы осуждаем путинскую агрессию, вооруженное нападение на суверенное государство. Мы навсегда скажем "нет" всем усилиям восстановить Советский Союз. Мы, венгры, хотим мира здесь и в соседних странах, мы хотим мира, а не войны. Мы требуем расследования и наказания военных преступлений", - говорится в пунктах её выступления.

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