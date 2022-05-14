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Названы продукты, которые защищают зубы от кариеса

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  • 14.05.2022, 18:37
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Названы продукты, которые защищают зубы от кариеса

Рекомендации американских стоматологов.

Вопреки распространенному мнению, вовсе не все сладости представляют угрозу для зубов, пишет medicina.ua. Американские стоматологи убедились, что жевательный мармелад способен защитить зубы от кариеса.

Дело в том, что в жевательный мармелад практически всегда добавляют ксилитол. Именно его присутствие в жевательных резинках позволяет говорить стоматологам о пользе их применения.

Ксилитол – это пищевая добавка, которая используется как подсластитель, влагоудерживающий агент, стабилизатор и эмульгатор. Это название хорошо известно больным диабетом, так как ксилитол часто используется в качестве сахарозаменителя.

Стоматологами был проведен эксперимент, в котором участвовали дети младшего школьного возраста. Они получали ежедневно по четыре фигурки жевательного мармелада три раза в день. В начале эксперимента и в его конце ученые измеряли уровень бактерий ротовой полости, вызывающих кариес.

Выяснилось, что мармелад самым губительным образом воздействовал на стрептококки, которые вызывают распад зубов. Полученные данные позволили стоматологам рекомендовать мармелад с ксилитолом детям в качестве профилактики кариеса.

Однако врачи тут же предупредили о недопустимости бесконтрольного поглощения этого лакомства. Дело в том, что ксилитол обладает довольно сильным желчегонным и послабляющим действием. Доза, безвредная для организма, составляет 50 г ксилитола в сутки.

Когда ваши зубы и десны станут крепкими и здоровыми, то и улыбаться захочется чаще, а значит, хорошее настроение и улыбки в ответ вам гарантированы!

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