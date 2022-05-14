Названы продукты, которые защищают зубы от кариеса 1 14.05.2022, 18:37

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Рекомендации американских стоматологов.

Вопреки распространенному мнению, вовсе не все сладости представляют угрозу для зубов, пишет medicina.ua. Американские стоматологи убедились, что жевательный мармелад способен защитить зубы от кариеса.

Дело в том, что в жевательный мармелад практически всегда добавляют ксилитол. Именно его присутствие в жевательных резинках позволяет говорить стоматологам о пользе их применения.

Ксилитол – это пищевая добавка, которая используется как подсластитель, влагоудерживающий агент, стабилизатор и эмульгатор. Это название хорошо известно больным диабетом, так как ксилитол часто используется в качестве сахарозаменителя.

Стоматологами был проведен эксперимент, в котором участвовали дети младшего школьного возраста. Они получали ежедневно по четыре фигурки жевательного мармелада три раза в день. В начале эксперимента и в его конце ученые измеряли уровень бактерий ротовой полости, вызывающих кариес.

Выяснилось, что мармелад самым губительным образом воздействовал на стрептококки, которые вызывают распад зубов. Полученные данные позволили стоматологам рекомендовать мармелад с ксилитолом детям в качестве профилактики кариеса.

Однако врачи тут же предупредили о недопустимости бесконтрольного поглощения этого лакомства. Дело в том, что ксилитол обладает довольно сильным желчегонным и послабляющим действием. Доза, безвредная для организма, составляет 50 г ксилитола в сутки.

Когда ваши зубы и десны станут крепкими и здоровыми, то и улыбаться захочется чаще, а значит, хорошее настроение и улыбки в ответ вам гарантированы!

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