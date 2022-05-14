Россия продает украденное в Украине зерно, выдавая его за свое

Россия продает украденное в Украине зерно, выдавая его за свое3
- 14.05.2022, 18:59
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Часть хранилищ находится на оккупированных территориях.
Часть украинских элеваторов находятся на оккупированных Россией территориях, и там уже началось воровство зерна, заявил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.
"У нас достаточное количество элеваторов. Зерно может храниться какое-то время, за год с ним ничего не произойдет. Проблема в том, что часть элеваторов находится на оккупированных территориях, и там уже началось воровство зерна. Его вывозят в Крым, а оттуда везут на экспорт под видом российского", - заявил Горбачев.
Эксперт также не исключает, что украденное в Украине зерно будет поставляться в подсанкционные страны.
"Международные компании в состоянии разобраться, откуда идет зерно. Не думаю, что кто-то из них будет его покупать. Возможно, оно будет поставляться в подсанкционные страны. Стоит переживать за зерно, которое находится на оккупированных территориях на юге Запорожской и в Херсонской областях. Его там достаточно много. Думаю, около 1,5 млн т. Зерно стоит в среднем по $300 за т, т. е. его общая стоимость — $450 млн", - заявил Горбачев.