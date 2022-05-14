История девушки-бойца из батальона Кастуся Калиновского 2 14.05.2022, 19:17

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Ее позывной - «Сон».

На youtube-канале батальона Кастуся Калиновского вышло видео о бойце девушке с позывным «Сон» – экологической активистке, которая боролась за свободную от диктатуры Беларусь и поддержала забастовку рабочих в 2020 году, после чего была вынуждена покинуть Беларуси и переехать в Украину незадолго до того, как началась война, передает «Белсат».

Она решила не уезжать, а вступила в батальон:

«Когда началась война, мы с мужем жили во Львове, пытались попасть в тероборону. Но все знают, сколько тогда людей хотели присоединиться к теробороне и ВСУ. Тогда украинцы были в приоритете. Через друзей мы узнали о белорусах, которые собираются в Киеве. Так я сюда и попала».

Защищать Украину она решила потому, что после бегства от преследования на родине «Сон» с мужем остановились во Львове, где планировали осесть надолго:

«Мы решили, то если это сейчас наш дом, то мы здесь останемся и будем максимально полезными. Мне кажется, что здесь мы максимально полезны, что я, что мой муж».

До батальона они добирались несколько дней. Были поезда, которые переполненными ехали с беженцами из Львова, а пара садилась в поезд на Киев – не пустой, но со свободными местами:

«Было страшно. Мы ехали, а за нами бомбили города. Это получился такой вызов для себя. Если ты едешь и не знаешь, куда и что там будет, то нужно этот страх в себе сломать. Это был интересный опыт для меня. И я сейчас себя чувствую совсем другим человеком. Когда были протесты в Беларуси и мы подходили к стоящему кордону, казалось, что надо было что-то сделать, а что – непонятно. Словно что-то останавливает. А тут ты принимаешь решение, берешь ответственность, ломаешь себя и становишься другим человеком. Когда я села в такси сюда ехать, весь страх прошел. А тут я увидела много людей, все умные, тебе объясняют. Просто влилась в коллектив и все супер».

От задержания в Беларуси ей посчастливилось сбежать, когда в их дом пришел ОМОН и задерживал наблюдателей и активистов:

«Через окно сбежала и меня не задержали тогда. Друзьям повезло меньше. Тогда на Окрестина я не попала. Меня раз схватили в мае 20-го года. Подержали 12 часов в РОВД, некоторым дали сутки, некоторых отпустили».

«Сон» вышла замуж за любимого уже в батальоне, хотя планировали этот шаг уже давно:

«Как раз в марте мы планировали (пожениться). Началась война, и мы решили, кто такой Путин, чтобы испортить наши планы и вот поженились».

Она признается, что в мужском коллективе то, что она женщина, ей не мешает:

«Возможно, некоторым мужчинам мешает, какая я женщина. Но у нас все девушки боевые. Таких девушек еще надо поискать».

«Сон» говорит, что существенно, не когда закончится война, а как она закончится. Для нее она закончится, если понесут ответственность те, кто совершает преступления. А после победы она мечтает поспать.

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