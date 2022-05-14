Подоляк - о Финляндии в НАТО: РФ окончательно надоела миру, ее угрозы никого не интересуют 6 14.05.2022, 19:21

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Границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга.

Россия окончательно надоела всему миру, и ее угрозы больше никого не интересуют. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя сегодняшний звонок президента Финляндии российскому диктатору Путину, пишет liga.net.

Сегодня президент Финляндии Саули Ниинисте позвонил Путину и проинформировал, что Финляндия в ближайшие дни примет решение подать заявку на вступление в НАТО. Ниинисте акцентировал в разговоре на том, как сильно изменили ситуацию с безопасностью в Финляндии требования РФ о нерасширении НАТО и полномасштабное вторжение РФ в Украину.

"Границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга – так можно перевести разговор Ниинисте с российским президентом с дипломатического языка на простой. Добро пожаловать в новую реальность, господин Путин", – заявил Подоляк.

По мнению советника главы ОП, решение Финляндии является свидетельством того, что "Россия окончательно надоела всему миру, угрозы Москвы больше никого не интересуют".

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