Какая погода ждет белорусов в ближайшие дни? 14.05.2022, 19:35

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Прогноз погоды на 15-17 мая.

15 мая погоду в Беларуси будет определять прохладная неустойчивая воздушная масса и атмосферный фронт, смещающийся с Балтийского моря. Облачно с прояснениями, пишет pogoda.by.

Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем порывистый, местами по республике сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+10°С, максимальная днем +14..+20°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

16 мая страна окажется в области повышенного атмосферного давления, лишь днем по северу скажется влияние неустойчивой воздушной массы. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северу Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7, на почве в отдельных районах заморозки 0..-2°С; максимальная температура днем +13..+19°С, по юго-западу страны до +21°С.

17 мая погоду в стране обусловит неустойчивая прохладная воздушная масса, поступающая с Балтики. Переменная облачность. Ночью в северо-восточных районах, днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, в отдельных районах республики заморозки 0, -2°С; максимальная температура днем +10..+17°С, в южных районах до +19°С.

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