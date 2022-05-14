Крупнейший производитель бумаги уходит из России 3 14.05.2022, 19:57

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В стране станет роскошью даже обычная офисная бумага.

Американская компания Sylvamo Corporation, один из крупнейших производителей бумаги в мире, в том числе популярного бренда SvetoCopy, уходит из РФ из-за вторжения России в Украину, пишет nv.ua.

«Мы приняли решение покинуть Россию. Мы будем делать это в установленном порядке и ведем процесс продажи нашего российского бизнеса. Мы работаем над достижением соглашения и планируем завершить этот процесс в кратчайшие сроки», — сообщила компания.

В России компания через непубличное АО «Сильвамо Корпорейшн Рус» управляет Светогорским ЦБК на территории Ленинградской области.

Светогорский ЦБК имеет годовую мощность 720 тыс. т целлюлозы, бумаги и картона. В 2021 году на РФ пришлось примерно 15% общей выручки Sylvamo. В начале марта Sylvamo заявила о приостановке операций в России.

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