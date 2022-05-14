Советник министра МВД Украины: У нас есть ресурсы и преимущества над РФ, поэтому победа неотвратима 14.05.2022, 20:16

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Украина уже выиграла стратегически.

Украина уже стратегически победила, однако полномасштабная война, которую 24 февраля развязала РФ, еще не завершена. У украинских военных есть много преимуществ и ресурсов, поэтому победа уже неотвратима. Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

Он пояснил, что война - это не только передовая, война также является борьбой за ресурсы. И мы, в отличие от России, получаем необходимые ресурсы и помощь от других стран.

"Стратегически мы уже одержали победу... Есть стратегический уровень, а есть тактический.. Потому что война это не только про, условно говоря, передовую и фронт, Война - это, в том числе про тылы, про ресурсы", - отметил Смирнов.

Украина имеет возможность проводить мобилизацию и уже мобилизовала войска, мы получили ленд-лиз, постоянно получаем ресурсы, денежную и военную помощь от других стран. Наши ресурсы пополняются, а РФ только тратит все, что имеет. Накапливать новые силы, новую технику и заручаться поддержкой мира страна-агрессор не может, сказал советник министра МВД.

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