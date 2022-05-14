Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий 14.05.2022, 20:54

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских политических партий в стране, сообщила представительница Верховной Рады в Конституционном суде Украины Ольга Совгиря.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Среди прочего, законом запрещается сотрудничество политической партии, направленной против независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, с политическими партиями, общественными организациями государства-агрессора или государства-оккупанта и внесенными в Перечень политических партий и общественных организаций - нерезидентов Украины, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, утвержденный приказом СБУ и опубликованный на ее официальном веб-сайте.

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