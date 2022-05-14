Названы продукты, которые нужны для здоровья щитовидной железы 1 14.05.2022, 21:37

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Один из них — яблоки.

Щитовидная железа ответственна за работу всех систем в нашем организме, потому заботиться о ее хорошем самочувствии крайне важно. Самым простым способ поддержания работы любого органа, является потребление витаминов, пишет medicina.ua.

Kакие продукты помогут щитовидной железе:

Злаки - Бесконечный источник энергии, витаминов А и В, который способствует активной и интенсивной работе щитовидки.

Шпинат - сокровищница каратеноидов и лютеина, оберегающих Вашу щитовидку от сбоев в работе.

Лук – из-за высокого содержания разных микроэлементов, станет полезен иммунитету не только щитовидной железы, но еще печени и сердца

Яблоки – богаты и щедры на антиоксиданты и витамины. Что может быть проще и доступней? Но они выполнят крайне важную функцию: защитят Вашу щитовидную железу от развития раковых клеток!

Черника – рекордсмен по содержанию антиоксидантов, которые являются активными борцами со свободными радикалами. Поможет не только в противостоянии с радиоактивным излучением, но станет напарником яблок, охраняя от онкозаболеваний.

Орехи с медом. Всего 3-4 грецких ореха и ложка меда ежедневно, натощак, способны активировать и стабилизировать деятельность всего организма.

Морская рыба – содержит большое количество йода и жирных кислот омега-3 поддерживающих щитовидную железу в норме.

Крабовое мясо и морепродукты – полезными для щитовидной железы станут витамин В12 и цинк, которые стимулируют иммунитет и неизменные йодосодержащие продукты: рапаны, кальмары, креветки и мидии.

Морская капуста - ещё один легкоусвояемый источник йода и минералов, защищающих Вас от болезней щитовидной железы.

Чернослив - чернослив получают путем сушки плодов сливы сорта «венгерка». При высушивании фрукты не теряют своих полезных свойств и являются источником витаминов, антиоксидантов, кальция, калия, бора, магния и цинка. Регулярное употребление в пищу чернослива поможет укрепить иммунитет и нормализует работу щитовидной железы. Следует с осторожностью кушать сушеные сливы людям, склонным к ожирению, так как они калорийны – 231 Ккал на 100 г. Нельзя употреблять чернослив тем, кто страдает от сахарного диабета – в нем очень много глюкозы.

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