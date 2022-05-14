На востоке Украины ВСУ отбили девять атак оккупантов
- 14.05.2022, 22:03
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Бои продолжаются.
В течение суток, 14 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили девять атак, продолжаются бои, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
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Украинские защитники уничтожили:
- личный состав – до 80,
- танки – 3,
- БТР – 2,
- артиллерия – 1,
- минометы – 4,
- АТТ – 3,
- БПЛА – 3.
По данным Пентагона, в Украине сейчас воюют примерно 105 российских батальонно-тактических групп (одна БТГр – 600-1000 военных), РФ увеличивает число войск на Донбассе.