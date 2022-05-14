На востоке Украины ВСУ отбили девять атак оккупантов 14.05.2022, 22:03

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Бои продолжаются.

В течение суток, 14 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили девять атак, продолжаются бои, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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Украинские защитники уничтожили:

- личный состав – до 80,

- танки – 3,

- БТР – 2,

- артиллерия – 1,

- минометы – 4,

- АТТ – 3,

- БПЛА – 3.

По данным Пентагона, в Украине сейчас воюют примерно 105 российских батальонно-тактических групп (одна БТГр – 600-1000 военных), РФ увеличивает число войск на Донбассе.

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