Украина триумфально победила на «Евровидении-2022»27
- 15.05.2022, 8:03
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Kalush Orchestra со сцены призвали спасти Мариуполь прямо сейчас.
В ночь с 14 на 15 мая на сцене арене PalaOlimpico в Турине состоялся грандиозный финал песенного конкурса «Евровидение-2022».
Побороться за звание лучшего исполнителя вышли представители 25 стран - Чехия, Румыния, Португалия, Финляндия, Швейцария, Франция, Норвегия, Армения, Италия, Испания, Нидерланды, Украина, Германия, Литва, Азербайджан, Бельгия, Греция, Исландия, Молдова, Швеция, Австралия, Великобритания, Польша, Сербия и Эстония.
По результатам зрительского голосования и оценок жюри «Евровидение» в 2022 году выиграла Украина и ее представители - группа Kalush Orchestra с песней Stefania.
Украинская рэп-группа из Калуша, Ивано-Франковская область, исполнила песню «Стефания».
В конце выступления Kalush Orchestra со сцены PalaOlimpico выкрикнули призыв о спасении украинского города Мариуполь от блокады оккупантов РФ, а также людей, которые сейчас находятся на «Азовстали» в заточении.