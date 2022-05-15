Украина триумфально победила на «Евровидении-2022» 27 15.05.2022, 8:03

13,560

Kalush Orchestra со сцены призвали спасти Мариуполь прямо сейчас.

В ночь с 14 на 15 мая на сцене арене PalaOlimpico в Турине состоялся грандиозный финал песенного конкурса «Евровидение-2022».

Побороться за звание лучшего исполнителя вышли представители 25 стран - Чехия, Румыния, Португалия, Финляндия, Швейцария, Франция, Норвегия, Армения, Италия, Испания, Нидерланды, Украина, Германия, Литва, Азербайджан, Бельгия, Греция, Исландия, Молдова, Швеция, Австралия, Великобритания, Польша, Сербия и Эстония.

По результатам зрительского голосования и оценок жюри «Евровидение» в 2022 году выиграла Украина и ее представители - группа Kalush Orchestra с песней Stefania.

Украинская рэп-группа из Калуша, Ивано-Франковская область, исполнила песню «Стефания».

В конце выступления Kalush Orchestra со сцены PalaOlimpico выкрикнули призыв о спасении украинского города Мариуполь от блокады оккупантов РФ, а также людей, которые сейчас находятся на «Азовстали» в заточении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».