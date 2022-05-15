Борьба в Кремле: клан ГРУ пытается перехватить власть у Путина 13 Сергей Климовский, «Главред»

15.05.2022, 8:09

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Как это повлияет на войну в Украине?

На вершине пирамиды российской автократии "грушники" потеснили "фсбшников" и норовят отнять у них пульт управления театром кукол в Кремле. С конца апреля клан ФСБ/СВР, состоящий из Александра Бортникова, Николая Патрушева, Сергея Нарышкина и других был вынужден передать им текущее руководство боевыми действиями с Украиной. Поскольку большинство "грушников" прошло через войну в Сирии, то можно сказать, что власть в Кремле начинает переходить к условным "сирийцам".

Причиной их успеха стал явный провал ФСБ и СВР с организацией вторжения 24 февраля. ФСБ обещало ГРУ и генштабу: вторжение не встретит серьезного сопротивления. Идите и ничего не бойтесь, мы хорошо поработали и со всеми, с кем надо, в Украине договорились. Мосты из Крыма будут разминированы, ВСУ не окажут вам сопротивления, а полиция будет содействовать. На границе с Беларусью, а также в Черниговской, Сумской и Харьковской областях крупных соединений ВСУ нет, мобилизация не проводится, терроборона есть в основном только на бумаге. Министр обороны призывает не паниковать, и говорит, что у него "джавелинов" больше, чем танков у России, а президент и секретарь РНБО уверяют, разведка США преувеличивает угрозу, вторжения не будет, а будет весна и шашлыки. ФСБ также обещало ГРУ генштаба РФ, что договорилось и о цветах для армии "Z", и о водке с перцем.

В этом плане от армии вторжения и сопровождающего ее ГРУ требовались сущие пустяки. Прежде всего, оглушить всю Украину ракетно-бомбовыми ударами в самых неожиданных и далеких от границы с РФ местах. Затем через час морально подавить числом своих танков и прочей техники, а если потребуется, то и ее огнем. "Вишенкой" на торте должна была стать высадка десанта на разбомбленном аэродроме в Гостомеле и бросок оттуда на Печерск. На взятие центра Киева отводили два дня. Невмешательство США, НАТО и кого угодно твердо гарантировала Служба внешней разведки, указывая на то, как иностранные миссии массово покидают Киев.

"Грушники" и генералы сделали все, как было указано в плане, но получили совсем не тот результат, который обещал клан "фсбшников" с входящими в него Шойгу и Герасимовым. Когда всем стало очевидно, что вторжение окончательно и бесповоротно пошло не по плану, а потери зашкаливают, то "грушники" и прочие армейцы устроили тихий "стрелецкий бунт".

Из-за него под служебное расследование быстро попали глава и заместитель пятой службы ФСБ как лица, непосредственно отвечавшие за договорняки в Украине и обеспечение "зеленой улицы" вторжению. Вслед за ними под следствие пошло еще 150 "фсбшников", готовивших вторжение.

Шойгу стал действительно парадным и "фанерным маршалом", как обзывает его экс-фсбшник Гиркин, который давно работает под "крышей" "грушников" и с удовольствием сводит счеты со своим бывшим начальством. В финале Герасимова отправили в Изюм, чтобы он на месте разобрался, чего напортачил в планах. Когда он прибыл туда, то координаты локации его штаба случайно "утекли" к украинским артиллеристам, чем те и воспользовались.

В результате тихого "стрелецкого бунта" оперативное управление организацией нового блицкрига перешло к "сирийцам" из числа полевых генералов и "грушников" – к Александру Дворникову, Владимиру Алексееву, Александру Журавлеву и другим. "Сирийцы" обвинили "фсбшников" в провале блицкрига 24 февраля и заявили, что отныне они будут готовить блицкриг-2 сами, так как им его выполнять и им на месте виднее. "Фсбшники" не стали усугублять конфликт и передали полномочия "сирийцам", но выговорили себе управление всеми оккупированными территориями и утвердили главу администрации президента РФ Сергея Кириенко главным начальником по разграблению ресурсов Украины. Шойгу оставили на месте в качестве зиц-председателя и символа стабильности.

У "сирийцев" на данный момент вряд ли есть целостная военно-политическая программа в форме единого документа, отражающего их взгляды и намерения. Но о них можно составить достаточно полное представление по ряду их действий и высказываний, в том числе Гиркина, выполняющего функцию их рупора и пропагандиста. "Крыша" ГРУ позволяет ему спокойно жить в Москве и критиковать путина и шойгу за то, что воюют не так и всю делают не так.

"Сирийцы" сторонники жесткого ведения войны и масштабных наступлений, причем не только до границы с Румынией и оккупацией Молдовы. В их планах устранение от власти Лукашенко в кратчайшие сроки, ликвидация государства Республика Беларусь и включение его шести областей в состав РФ в виде отдельных субъектов.

Если этот план им удастся, то Минск лишат функций столицы и каждая область Беларуси будет напрямую управляться из Москвы. То же самое планируется и в отношении Украины, почему "сирийцы" и противники всяких игр в "народные республики".

Недавнее обращение к Путину коллаборанта из Херсона Кирилла Стремоусова с прошением объявить Херсонскую область субъектом РФ безо всяких референдумов и создания "ХНР" – это инициатива "сирийцев". Судя по уклончивому ответу на нее Пескова, клан "фсбшников" пока не готов идти в этом на уступки "сирийцам" по каким-то своим причинам. По этим же причинам до сих не произошло переоформление двух "молодых республик Донбасса" в две области РФ, несмотря на челобитную Пасечника еще в марте.

По своим взглядам "сирийцы" – это рашисты без идеологических излишеств и вычуров. Со всей прямолинейностью российского империализма они заявляют, что никаких украинцев и белорусов никогда не было и нет, это все отторгнутые части русского народа. Гиркин твердил это постоянно до 24 февраля, твердит и сейчас, но прошлое "главкома ДНР" не позволяет ему прямо требовать отмены "ДНР" и "ЛНР", в отличие от остальных "сирийцев".

Поэтому он все годы просто называл ничтожествами и ворами Захарченко и Плотницкого, а затем Пушилина и Пасечника, исподволь подводя свою аудиторию к мнению, что быть Донецкой и Луганской областями РФ лучше, чем двумя "республиками". "Сирийцам" и монархисту Гиркину слово "республика" противно не только по идеологическим, но и охранительным соображениям из-за наличия в РФ трех десятков национальных республик и краев, половина которых сбежит из империи при первой возможности.

В данный момент "сирийцы" настроены на открытую мобилизацию в РФ, сбор огромной армии, подчинение всей экономики нуждам войны, захвату Украины, Беларуси и Молдовы, а также принуждению Литвы открыть "коридор" в Кролевецкий (Калининградский) анклав. Не случайно, что СМИ РФ уже неделю раскручивают тему, что международное право позволяет требовать одному государству от другого создания таких "коридоров" в свои анклавы. Это в равной степени может быть подготовкой как к прорубанию "коридора" к Кролевцу, так и в Приднестровье.

"Сирийцы" пока не готовы к войне с НАТО, несмотря на все декларации о ядерном ударе РФ. К тому же группу актеров, изображающих "Путина", контролируют тоже не они, а клан ФСБ/СВР.

В целом и те, и другие намерены вывести империю на линию границ СССР в Европе, за исключением стран Балтии, а затем взяться за Казахстан и страны Центральной Азии, обещая взамен ЕС двадцать лет спокойствия, а США, Японии и другим странам Юго-Восточной Азии сто лет "дружбы" против Китая.

Основное расхождение между "сирийцами" и "фсбшниками" по войне с Украиной не так в частных вопросах методов ее ведения, как в целях. Клан ФСБ/СВР склонен остановиться на уже достигнутом и не вполне уверен, что ему непременно сейчас нужен захват Николаевской и Одесской областей - они готовы отложить это на пару лет.

Напротив, "сирийцы" считают, что именно сейчас надо захватывать всю Украину и Молдову и закрывать эту тему навсегда, чтобы лет через десять уверено перейти к "вечному русскому вопросу" о проливах, Царьграде, церкви Святой Софии и всему остальному.

Сергей Климовский, «Главред»

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