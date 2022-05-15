«Россияне отошли, а наших бросили»: жены оккупантов из «ЛНР» вышли на митинг 13 15.05.2022, 8:18

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Женщины потребовали личной встречи с так называемым главарем «республики» Пасечником.

Во временно оккупированных Ровеньках на Луганщине жены "мобилизованных" вышли на стихийный митинг и заявили, что их мужей бросили на поле боя. Они требовали встречи с главарем "ЛНР" Леонидом Пасечником.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале.

Женщины пришли в местный военкомат и устроили там пикет. По их словам, их мужей "мобилизовали" в качестве резервистов, а потом отправили на войну и бросили на поле боя без прикрытия. Журналист уточнил, что речь идет о Харьковском направлении.

Женщинам оккупантов удалось пообщаться по телефону с каким-то "военачальником" или так называемым чиновником. Они требовали огласки ситуации, а также пытались добиться встречи с главой "ЛНР" Леонидом Пасечником.

"Командование не знает, что они там находятся. Русские войска уехали, наших резервистов бросили... Вы ночью крепко будете спать, а мы – под военкоматом", - заявили в трубку жены "мобилизованных".

В то же время Казанский отметил, что старания женщин из "ЛНР" напрасны, ведь Пасечник ничего не решает.

"Решения принимаются в России. И как я уже не раз писал – жители Донбасса для российских властей просто дешевый расходный материал, который никому не жалко", – отметил он.

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