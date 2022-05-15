Сколько стоят и как выглядят самые дорогие квартиры в областных центрах Беларуси 15 15.05.2022, 8:22

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Интерьер некоторых из них впечатляет.

Журналисты «Нашай Нівы» изучили самые дорогие предложения по квартирам в областных центрах.

Брест. Элитный район в парковой зоне

Самая дорогая квартира в Бресте выставлена на продажу за 360 тысяч долларов. Так хозяева оценивают 5-комнатную квартиру в центре города в доме 1954 года постройки. Объект чем-то напоминает современные таунхаусы. Ведь помимо самой квартиры вы получаете кусок огороженного участка с зоной отдыха и гаражом. Из 228,2 м2 общей площади жилой только 70,7 м2.

Квартира трехуровневая. На цокольном этаже располагается сауна, санузел, комната для отдыха, прачечные и хозяйственные комнаты. На первом этаже три комнаты с частичным ремонтом, на мансарде — кухня-гостиная и две спальни.

«Элитный район в парковой зоне. Возможен вывод в нежилой фонд с перепрофилированием под коммерческую недвижимость», — написано в объявлении.

Несмотря на высокую стоимость, интерьеры квартиры вряд ли смогут кого-то впечатлить. Некоторые помещения выглядят так, что в них без проблем можно снимать фильмы о жизни номенклатуры СССР.

Высокая цена обусловлена не наличием дизайнерского ремонта и дорогостоящего оборудования, а расположением квартиры и плюшками в виде роскошного сада и гаража.

Вторая и третья по дороговизне квартиры Бреста продаются в новостройке по улице Левоневского, рядом с Центральным парком, в квартале, застроенном в 1920 — 1930-е под нужды элиты во время, когда город был воеводским центром межвоенной Польши.

Цена 4-комнатной квартиры с общей площадью 220,4 м2 составляет 335 000 $, квартира площадью 212,9 м2 стоит 324 000 $. За эти деньги вы получаете помещения с голыми стенами.

Всего в Бресте продается 10 квартир, цены на которые превышают отметку 200 тысяч долларов.

Витебск. «Гипермаркет в шаговой доступности»

В Витебске самая дорогая квартира продается за 197 000 $.

«Просторная квартира с приятным ремонтом в скандинавском стиле в самом центре города на берегу Западной Двины. Дом монолитный, теплый, 2011 года постройки. Прекрасный панорамный вид на реку и Три штыка из всех окон. Необычная (но законная) перепланировка», — описывают свою «трешку» хозяева.

Площадь — 71 м2. Собственники обещают частично оставить мебель и технику новым хозяевам.

Среди других преимуществ — на которые указывает продавец, — гипермаркет и кафе в шаговой доступности.

На втором месте по дороговизне в Витебске находятся сразу три квартиры. Все они оценены в 130 тысяч долларов. Одна из них — самая просторная — имеет общую площадь 139,2 м2 и жилую — 112,4 м2. Квартира двухэтажная, расположена на улице Советской.

«Нестандартная двухуровневая квартира в Витебске с камином. Шесть жилых комнат, кухня-гостиная 32 «квадрата», два санузла», — говорится в описании.

Гомель. «Пассажирский лифт, в парадной всегда чисто»

Самая дорогая квартира во втором по населению городе Беларуси продается за 250 тысяч долларов. Столько просят за двухуровневую квартиру в доме 1996 года постройки с консьержем. Общая площадь четырехкомнатной квартиры — 141,7 м2.

«Шикарная квартира с видом на лесопарковую зону в тихом и комфортабельном районе. Имеется консьерж, пассажирский лифт, в парадной всегда чисто. Две лоджии, обшитые вагонкой, на каждой есть кладовка. В квартире имеются два туалета, душ, просторная ванная комната, где вы сможете расслабиться после рабочего дня», — манит объявление.

Интерьер самой дорогой квартиры Гомеля поможет вам оказаться в атмосфере зажиточных квартир 1990-х годов.

Вторая по дороговизне квартира в Гомеле продается за 170 тысяч долларов. Столько просят за трехкомнатную квартиру в центре.

«Квартира для VIP. Дом расположен в историческом центре города. Тихое и спокойное место для комфортного проживания. Рядом находится физкультурно-оздоровительный комплекс, магазины, рестораны, остановки общественного транспорта, детский сад, школы», — описывают жилье.

Квартира выставлена с итальянской мебелью премиум-класса.

Всего в Гомеле продается 15 квартир с ценой от 100 тысяч долларов и выше.

Гродно. Квартира с видом на Старый город

Самая дорогая квартира в Гродно оценена в 216 500 долларов. Столько просят за 5-комнатную квартиру в новостройке. Дом находится на правом берегу Немана в непосредственной близости от «Макдональдса» и областной филармонии.

«Уникальная двухуровневая 5-комнатная квартира с видом на Старый город в красивом «умном» доме», — говорится в описании. Общая площадь 156,93 м2, жилая — 100 м2. Дом построен в этом году, за эти деньги собственник получает квартиру без внутренней отделки.

Вторая по цене квартира в Гродно продается за 199 тысяч долларов. В такую сумму оценили трехкомнатную квартиру в элитном доме напротив автовокзала.

Общая площадь 144,1 м2, жилая — 108 м2.

«Эксклюзивная квартира с хорошим дизайнерским ремонтом» в центре города», — говорится в описании.

Всего в Гродно продается свыше 20 квартир стоимостью от 100 тысяч долларов.

Могилев. Лучший пентхаус города

Самая дорогая квартира в Могилеве стоит 299 тысяч долларов. В такие деньги оценивают пентхаус в центре города.

Пятикомнатная квартира находится на 22-м этаже. С террасы открывается красивый вид на город и реку Дубровенка. Общая площадь 279 м2, жилая — 151 м2.

«Продается один из лучших пентхаусов города Могилева. Ремонт выполнен высококачественными материалами, что позволяет въехать и жить без дополнительных вложений. Среди шума обыденности и постоянной активности жизни вы будете иметь пространство без лишних деталей, полное красоты и света», — нахваливают в описании.

Апартаменты продаются вместе с мебелью и бытовой техникой.

Вторая по дороговизне квартира в Могилеве продается за 190 тысяч долларов. Общая площадь квартиры 172 м2.

«Элитная двухэтажная (5,6 этаж) квартира в центре города с дизайнерским ремонтом, дорогой мебелью и итальянской плиткой. Дом с консьержем, спокойный тихий двор», — говорится в описании.

Всего в Могилеве продается более 20 квартир стоимостью от 100 тысяч долларов.

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