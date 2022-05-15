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Украинские военные «распаковали» третью сотню сбитых самолетов россиян

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  • 15.05.2022, 8:31
  • 5,106
Украинские военные «распаковали» третью сотню сбитых самолетов россиян

201-й истребитель оккупантов был сбит в Харьковской области.

Всего 14 мая воздушные силы ВСУ поразили 8 вражеских воздушных целей, а также уничтожили взводный опорный пункт, КСП роты, 10 бронированных машин и 30 оккупантов.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ на своей Facebook-странице.

"14 мая зенитные ракетные войска Воздушных Сил распаковали третью сотню сбитых самолетов российских оккупантов. Около 18 часов вечера, на Харьковщине, в глубине вражеской территории сбит 201-й истребитель оккупантов. Тип устанавливается", - информирует командование.

Также за сутки противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных Сил сбито 7 вражеских беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня.

"Авиация Воздушных Сил продолжает выполнять задачи в воздушном пространстве Украины, наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупационных войск, в частности уничтожено взводный опорный пункт, КСП роты, 10 бронированных машин и десятки рашистов", - указано в сообщении.

Согласно данным командования речь идет о ликвидации около 30 оккупантов.

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