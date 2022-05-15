Медики рассказали, как кофе помогает от серьезной болезни 15.05.2022, 8:37

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Проведен анализ более чем 20 научных исследований.

Недавно опубликованный метаанализ данных более чем 20 исследований показал, что кофе может снизить риск широко распространенного рака почти на 30 процентов, пишет cursorinfo.co.il.

Недавний метаанализ соответствующих исследований показал, что более высокое потребление кофе связано с более низким риском рака эндометрия.

Анализ , который был опубликован 19 января в журнале Journal of Obstetrics and Gynecology Research, включал 24 исследования потребления кофе и 9 833 новых случая рака эндометрия у 699 234 человек.

Рак эндометрия — это тип рака, который начинается в слизистой оболочке матки. Приблизительно 40% случаев связаны с ожирением, но это также связано с чрезмерным воздействием эстрогенов, высоким кровяным давлением и диабетом. Рак эндометрия является третьим наиболее распространенным раком у женщин после рака молочной железы и шейки матки.

Согласно анализу, у людей с самой высокой категорией потребления кофе вероятность развития рака эндометрия была на 29% ниже, чем у людей с самой низкой категорией.

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