Зеленский: Следующее «Евровидение» будет принимать украинский Мариуполь 5 15.05.2022, 9:00

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Президент Украины отреагировал на победу Kalush Orchestra.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на победу украинской группы Kalush Orchestra в "Евровидении-2022".

"Наше мужество поражает мир, наша музыка покоряет Европу!" В следующем году Украина будет принимать "Евровидение"! Третий раз в своей истории. И верю – не в последний раз. Мы сделаем все, чтобы однажды участников и гостей "Евровидения" принимал украинский Мариуполь. Свободный, мирный, отстроенный!", - написал украинский президент.

Зеленский поблагодарил за победу Kalush Orchestra и всех, кто отдал за нас свои голоса.

"Уверен, не за горами наш победный аккорд в битве с врагом", - написал президент.

Отметим, Украина получила сумарно от телезрителей и членов жюри 631 балл.

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