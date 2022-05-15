«$10 тысяч перевода не дошли, а расследование банка стоит 140 рублей» 10 15.05.2022, 9:13

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Клиенты спрашивают: где мои деньги, «Альфа-Банк»?

Один из клиентов «Альфа-Банка» рассказал Onlíner, что 28 апреля, еще до приостановки банком переводов в долларах, перевел через приложение InSync с белорусской карты на свою польскую евро и доллары. Евро пришли сразу, а вот найти американскую валюту оказалось проблематично.

«Банк не выполнил обязательства, а я теперь за деньги должен спросить у него о причине?»

— Я уехал в Польшу, перед этим отправил себе $10 тыс. переводом SWIFT. Наличными не повез, потому что неудобно возить большие суммы, а комиссия за такой перевод — всего 25 рублей, так как у меня пакет Smart Black Family, я вроде как ценный клиент, — говорит Александр. — В тот же день я переводил деньги на счет в евро, все дошло за час. А вот где доллары, мне предстояло выяснять еще очень долго.

Спустя неделю ожидания Александр обратился в банк. Его попросили подождать еще немного.

— Сначала мне сказали подождать неделю, потом сказали, что после отправки перевода в Польшу прошло только семь полных рабочих дней, а за этот срок доставка SWIFT-перевода осуществляется крайне редко. Мол, нужно ждать до 10 дней. Потом срок увеличили до 15 дней.

В это время у клиента была долгая и нудная переписка, которая сводилась к его вопросам «Где мои деньги?» и ответам сотрудников банка, что они точно не знают где.

— В переписке, которая сейчас состоит из цепочки в 25 писем, представители банка так и не смогли предложить мне ни одного варианта бесплатного решения проблемы. Мне предложили лично прийти в отделение и заказать расследование того, где мои деньги, за 140 рублей. Я ответил, что лично прийти в отделение из Польши несколько проблематично. Потом мне написали: «Мы можем попробовать запросить расследование через профильных специалистов. Комиссия будет такая же», — говорит парень.

По словам читателя, такая же история с исчезновением перевода случилась и у его коллеги. Правда, ему банк ответил сразу и по делу. Еще у двух знакомых в тот же день долларовый перевод прошел без проблем и пришел на счета того же банка-получателя, что и у Александра.

— Коллега отправил SWIFT-переводом $6,4 тыс. Спустя неделю ожидания он спросил у банка, где его деньги. Ему ответили, что вопрос в банке-корреспонденте, на счету которого завис платеж. Сколько ждать, неизвестно, а «Альфа-Банк» тут ни при чем. Ответ дали бесплатно.

13 мая, на 15-й день ожидания перевода, Александр получил такой же ответ, как и его коллега: «На текущий момент ваш платеж находится на счетах нашего банка-корреспондента Citibank. Наш банк ведет активную деятельность с данным банком и старается в кратчайшие сроки решить вопрос по проведению либо возврату вашего платежа. Как только наш банк получит финальное решение, мы вам обязательно сообщим. К сожалению, точные сроки пока не известны. Банк делает все возможное, чтобы вопрос решился в сжатые сроки».

Ответ Александра не устроил, деньги он тоже обратно не получил.

— Все обещанные сроки прошли, денег я не получил, а «Альфа-Банк» продолжает отрицать, что у него проблемы с переводами. Но что бесит больше всего, так это то, что, видя перед собой клиента с Black-пакетом, за этот комментарий с меня захотели стрясти 140 рублей! Не то чтобы мне денег жалко, просто бесит такое отношение к клиентам. То есть они не выполнили для своего клиента услугу, а теперь я за деньги должен спросить у них о причине невыполнения ими своих обязательств? Особое возмущение вызывает то, что банк вещает, что он не под санкциями и клиенты никак страдать не будут, а на практике у меня сплошные страдания: в дополнение ко всему мои $25 тыс. зависли в акциях по их доверительному управлению, — жалуется клиент банка.

«Такие ситуации происходят не по нашей вине». Что говорит «Альфа-Банк»?

В банке рассказали, что проблема со стороны банка-корреспондента, который заморозил перевод — по какой причине, неизвестно. Citibank не пояснил этого «Альфа-Банку». Возможно, дело в том, что банк-корреспондент на всякий случай решил не связываться с белорусским банком после попадания под санкции российского «Альфа-Банка».

— Международный SWIFT-перевод идет через банки-посредники. У «Альфы» сейчас есть сложности с отправкой таких переводов только в долларах, поэтому их мы вовсе приостановили с 6 мая и предупредили об этом заранее. Возвращаясь к ситуации клиента. Перевод завис у банка-посредника, с которым мы на связи и стараемся ускорить решение его вопроса. Такие ситуации происходят не по нашей вине, и мы периодически сообщаем, что можно сделать. Во-первых, можно получить SWIFT-сообщение — оно стоит 5 рублей, и сделать это можно онлайн. В нем видно, где именно завис платеж. Во-вторых, можно провести расследование. Это другая услуга, которая помогает вернуть перевод или изменить реквизиты, если его отправили не тому, — пояснили Onlíner в пресс-службе банка.

В итоге бесплатный вариант решения проблемы для клиентов, попавших в такую ситуацию, — писать техподдержке в телеграм (чаты уже не работают) и надеяться, что перевод дойдет за 14 дней. Есть также два платных варианта для нетерпеливых: заказать SWIFT-сообщение за 5 рублей, чтобы узнать статус перевода, или расследование за 140 рублей (если перевод завис более чем на две недели).

Почему одни долларовые переводы из «Альфа-Банка» 28 апреля благополучно пришли на счета в польский банк, а другие зависли в неизвестности? Дело в обычном везении: в одном переводе может участвовать цепочка банков-корреспондентов — одни пропустят перевод, а другие могут заблокировать.

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