Украинский спецназ показал, как бьют врага британскими ракетами Brimstone 1 15.05.2022, 9:24

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В видео также есть кадры успешного применения другого современного оружия.

Бойцы Сил специальных операций показали, как уничтожают врагов из оружия, полученного от иностранных партнеров, в том числе и при помощи британских ракет Brimstone, выпущенных из наземных пусковых установок.

Видео было опубликовано в Telegram-канале Сил специальных операций ВСУ.

Украинские защитники показали навыки владения оружием и мощные удары по врагам.

"С первых дней открытого вторжения России поддержка наших иностранных партнеров сыграла сверхважную роль в противостоянии вражеским силам. Оружие, материально-технические средства, оказываемые нам странами-побратимами - это наша мощь на пути к победе. Мы быстро учимся и изучаем новые виды вооружения. А иностранные инструкторы помогают нам овладеть ими без промедлений", - прокомментировали кадры украинские бойцы.

Отмечается, что сил и воли к победе им придает осознание того, что они защищают не только украинскую землю, но и общие ценности украинского и европейских народов.

"Мы сражаемся за наши принципы, историю, смыслы, за само существование украинского народа, его ценности и свободу. И мы благодарны за то, что на этом пути титаническую поддержку нам оказывают государства-партнеры свободного мира", - отметили в ССО ВСУ.

Brimstone – ракета класса "земля-земля" или "воздух-земля". В ракете установлена новая радиолокационная головка самонаведения, способная захватывать объекты. В новой версии дальность поражения ракеты с самолета – 60 км. При пуске ракеты с земли дальность миниатюризируется до 10-12 км.

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