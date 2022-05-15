«Евровидение 2022»: как голосовали за Украину другие страны 3 15.05.2022, 9:32

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Кто отдал самый высокий балл Kalush Orchestra?

В Турине завершился песенный конкурс «Евровидение», победителями которого стали представители Украины.

Украину представляла группа Kalush Orchestra с песней «Стефания».

Во время оглашения результатов в эфир выходили представители стран-участниц конкурса, которые оглашали результаты голосований национальных жюри.

Каждая страна могла отдать от одного до 12 баллов (кроме 9 и 11). За свою страну голосовать было нельзя.

Как голосовали жюри разных стран за Украину

Первые 12 баллов Украине отдала Польша.

Вторые 12 баллов Украина получила от Молдовы.

Также 12 баллов отдали Украине Румыния.

Четвертую 12 баллов Украина получила от Литвы.

После голосования всех членов жюри Украина оказалась на 4 месте.

Как голосовали телезрители за Украину на Евровидении 2022

Телезрители со всей Европы отдали Украине рекордные 439 баллов.

С итоговой суммой в 631 балл Украина стала победителем Евровидения 2022.

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