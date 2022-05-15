Россиян топят на переправе в Белогоровке: новое видео боя 15.05.2022, 11:14

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Скоро техника, которая участвует в перестрелке, пойдет на «корм рыбам».

Новые кадры с переправы через Северский Донец в Белогоровке, на которой уничтожили больше 80 единиц вражеской техники, опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

За кадром слышны звуки обстрела с вертолета. Так же на первых секундах в кадре мелькает БРЭМ (бронированная ремонтно-эвакуационная машина) — именно она будет затоплена в последующем на переправе.

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