Оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные бомбы 4 15.05.2022, 10:18

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Видеофакт.

Российские войска применили против защитников Мариуполя зажигательные бомбы. Это впервые с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Азовсталь. Снова - с неба, моря, земли. Вчера оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы (вывод оставим специалистам)", - говорится в сообщении.

В то же время российские военные утверждают, что применили зажигательные снаряды 9М22С с термитными слоями, температура горения которых около 2,5 тысячи градусов. Ликвидировать возгорание при таких температурах почти невозможно.

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