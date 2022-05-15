ВСУ сдерживают атаки врага: актуальная карта боевых действий 15.05.2022, 10:26

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Американские аналитики показали, как изменилась линия фронта.

В Украине уже 81 сутки идет полномасштабная война, которую начала страна-террорист Россия. Подразделения ВСУ переходят в контрнаступление на Харьковском направлении, оттесняя врага к границе, однако в Восточной операционной зоне ситуация остается сложной.

Актуальные карты российского вторжения в Украину на 15 мая опубликовали в The Institute for the Study of War.

Российские оккупационные войска понесут масштабные потери на всей линии столкновения, однако продолжают свои попытки наступать на востоке, чтобы взять в кольцо украинских защитников. Зоны активных боевых действий отмечены на карте зелено-черными кругами, а именно направление на Северодонецк, бои в Рубежном и героическая оборона завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Вооруженные Силы Украины оттесняют врага от Харькова и продолжают очистку освобожденных населенных пунктов. Также начинается контрнаступление на Изюмском направлении, где ежедневно уничтожают российскую технику и живую силу. В то же время активные бои ведутся вблизи Лимана, Рубежного и Попасной.

В Луганской области враг тоже продолжает наступление с целью оцепления войск Украины в Восточной операционной зоне, однако ему не удается осуществить задуманное из-за мощного сопротивления ВСУ.

Российские захватчики пытаются оккупировать полностью Херсонскую область и занять наступление на Кривой Рог.

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