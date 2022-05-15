В каких белорусских банках выгодно покупать доллары, а в каких — евро 1 15.05.2022, 10:31

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Обменники установили курсы выходного дня.

За рабочую неделю доллар и евро на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи заметно упали — до 2,5 рубля и 2,6 рубля соответственно. Посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные. Самый выгодный для клиентов банков курс продажи финучреждениями доллара — 2,55 рубля, а евро — 2,65 рубля, пишет zerkalo.io.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,61 рубля («Паритетбанк»), а ниже всего — 2,55 рубля («БСБ Банк», «Банк Решение», «Приорбанк», «Цептербанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Абсолютбанк», «БНБ-Банк — 2,521 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 2,72 рубля («БСБ Банк»), а ниже всего — в «БТА-Банк», «Приорбанк», «Цептербанк») — 2,65 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в «Цептербанк» — 2,63 рубля.

Российский рубль многие банки принимают по 3,1 рубля за 100 российских рублей (Только «РРБ-Банк» — по 3 рубля).

При этом самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,999 рубля за 100 российских рублей («Паритетбанк»), а самый низкий — 3,9 рубля («РРБ-Банк», «Цептербанк»).

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