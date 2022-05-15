Лукашисты бросали камни в польских пограничников и подвезли деревянные настилы для нелегалов
- 15.05.2022, 11:38
Польскую границу со стороны Беларуси штурмовали на двух участках.
За последние двое суток польские пограничники зафиксировали 24 попытки незаконного пересечения границы. Об этом сообщает Погранслужба Польши.
8 иностранцев пытались проникнуть на территорию Польши 14 мая, еще 16 человек — сегодня.
Чтобы пройти через колючую проволоку, иностранцы использовали деревянные настилы на участках в районе польских поселков Дубиче-Церкевне и Черемха.
Пограничники сообщили, что с белорусской стороны на польскую территорию бросали камни и «имели место словесные оскорбления польских служб».