закрыть
15 мая 2022, воскресенье, 11:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашисты бросали камни в польских пограничников и подвезли деревянные настилы для нелегалов

  • 15.05.2022, 11:38
Лукашисты бросали камни в польских пограничников и подвезли деревянные настилы для нелегалов

Польскую границу со стороны Беларуси штурмовали на двух участках.

За последние двое суток польские пограничники зафиксировали 24 попытки незаконного пересечения границы. Об этом сообщает Погранслужба Польши.

8 иностранцев пытались проникнуть на территорию Польши 14 мая, еще 16 человек — сегодня.

Чтобы пройти через колючую проволоку, иностранцы использовали деревянные настилы на участках в районе польских поселков Дубиче-Церкевне и Черемха.

Пограничники сообщили, что с белорусской стороны на польскую территорию бросали камни и «имели место словесные оскорбления польских служб».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип
Это изменит ход войны
Это изменит ход войны Иван Яковина
Без Путина снесут и Лукашенко
Без Путина снесут и Лукашенко Леонид Невзлин