Лукашисты бросали камни в польских пограничников и подвезли деревянные настилы для нелегалов 15.05.2022, 11:38

Польскую границу со стороны Беларуси штурмовали на двух участках.

За последние двое суток польские пограничники зафиксировали 24 попытки незаконного пересечения границы. Об этом сообщает Погранслужба Польши.

8 иностранцев пытались проникнуть на территорию Польши 14 мая, еще 16 человек — сегодня.

Чтобы пройти через колючую проволоку, иностранцы использовали деревянные настилы на участках в районе польских поселков Дубиче-Церкевне и Черемха.

Пограничники сообщили, что с белорусской стороны на польскую территорию бросали камни и «имели место словесные оскорбления польских служб».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».