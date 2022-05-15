Победители «Евровидения» показали клип на песню Stefania, снятый в Буче, Ирпене, Гостомеле и Бородянке

Победители «Евровидения» показали клип на песню Stefania, снятый в Буче, Ирпене, Гостомеле и Бородянке2
- 15.05.2022, 11:46
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Потрясающее видео.
Победители «Евровидения» Kalush Orchestra показали клип на песню Stefania, снятый в Буче, Ирпене, Гостомеле и Бородянке.
Украина одержала победу в конкурсе Евровидение 2022 благодаря выступлению Kalush Orchestra. Музыканты в грандиозном финале не оставили шансов конкурентов, исполнив песню Stefania.
Это третья победа Украины в конкурсе.
Отметим, группа Kalush Orchestra получила 631 балл на Евровидении 2022. Это второй за историю конкурса рекорд с самым высоким количеством голосов.