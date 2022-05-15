Банки ввели очередные новшества для белорусов 1 15.05.2022, 11:54

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Некоторые из них касаются операций в валюте.

Банки в Беларуси продолжают вводить новшества. Некоторые из них касаются валютных операций. Портал zerkalo.io рассказал, что изменили банки для клиентов.

«Беларусбанк» с 14 мая ввел временный запрет на снятие наличных в своих банкоматах и отделениях с карточек Visa иностранных банков.

«Беларусбанк» также предупредил, что с 20 мая изменит стоимость тарифных планов в мобильном приложении M-Belarusbank. Так, сбор за пакет «Экономный» составит 0 рублей за 30 дней, за пакет «Базовый» — 1,1 рубля, а пакет «Полный» — 1,9 рубля.

«С 20 мая прекращает свое действие акция „Скидка за карту“, т.е. подключение первой, второй и последующей карты осуществляется по одинаковым тарифам», — уточняют в банке.

«Белагропромбанк» с 14 мая возобновляет прим заявок на открытие срочных отзывных банковских вкладов «Плюс к возможностям» и «Плюс к накоплениям» в долларах и евро.

«Технобанк» с 21 мая изменит тарифы за обслуживание зарплатных карточек. Банк снизит комиссию за годовое обслуживание по картам Visa Classic, Mastercard Standard, Mastercard зарплатная, а также «Космос». Сейчас она составляет 5,5 рубля. С 21 мая сбор за первый год обслуживания при переоформлении карточки будет на уровне 3 рублей. Такая сумму будет за перевыпуск карты из-за изменения персональных данных, повреждения, утери «пластика» или ПИН-кода, компрометацией.

«РРБ-Банк» предупреждает клиентов, что Нацбанк Украины ввел запрет на проведение транзакций с белорусскими и российскими рублями, а также на все операции с физическими и юридическими лицами из Беларуси и России. Банк просит клиентов учесть это при планировании расчетов с контрагентами.

«БТА Банк» напомнил о введенной с 12 мая комиссии в 20% от суммы операции, если валюта платежа отличается от валюты счета карты. Эта комиссия не взимается по операциям по картам банка в мобильном банке и интернет-банке, а также по операциям с наличными в банкоматах и кассах этого финучреждения.

«Данная комиссия введена не для получения дополнительной прибыли банка при осуществлении расчетов банковскими платежными карточками нашими клиентами, — поясняют в „БТА Банке“. — Введение данной комиссии — это вынужденная мера по причине существующих в настоящий момент повышенных курсовых разниц, образующихся после проведения расчетов в зарубежных платежных системах, в том числе в международной платежной системе Visa».

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