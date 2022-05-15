Россия потеряла в «новой Чернобаевке» 1,5 тысячи военных 1 15.05.2022, 11:58

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Поражение на Северском Донце шокировало россиян.

Российские захватчики уже несколько раз пытались переправиться через реку Северский Донец вблизи села на Белогоровка на Луганщине, однако каждый раз их останавливали ВСУ. В результате ряда таких неудачных попыток оккупанты потеряли уже около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров.

После провала операции войск РФ по форсированию реки Северский Донец ряд российских блогеров запустили волну критики руководства ВС РФ, в том числе и министра обороны Сергея Шойгу. На такую реакцию обратил внимание американский Институт изучения войны (ISW), о чем говорится в их отчете.

"Уничтожение Украиной значительной части российской мотострелковой бригады, которая пыталась 11 мая перейти понтонным мостом через Северский Донец, шокировало известных российских блогеров", – говорится в отчете.

Отмечается, что хотя еще недавно блогеры пытались поддержать российских оккупантов и побудить их к наступлению, то сейчас многие из них перед сотнями тысяч своих подписчиков раскритиковали военных РФ за то, что они никак не могут научиться на своих ошибках.

Отреагировали на неудачные попытки формирования реки и ряд военных экспертов, часть из них обвинили российскую армию в некомпетентности, которая привела к большим потерям, отмечают в ISW.

При этом российские блогеры пожаловались, что они часто не могут понять, что происходит на самом деле, так как в РФ постоянно продвигается пропагандистская линия. В ISW предположили, что такие заявления блогеров могут иметь свои последствия, ведь многие из их подписчиков скорее доверяют им, чем правительству государства. Поэтому это может повлечь за собой разжигание сомнений в целесообразности войны против Украины среди россиян.

Неудачные попытки россиян форсировать Северский Донец

Ранее сообщалось, что на Луганщине появилась своя "Чернобаевка". Недалеко от села Белогоровка у реки Северский Донец есть излучина. Там российские войска в пятый раз пытаются навести понтонную переправу и постоянно несут потери.

Как сообщили в МВД Украины, российская армия там уже потеряла около 250 единиц техники и до 1500 солдат и офицеров.

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