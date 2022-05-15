В Минске — огромная нехватка медиков, строителей и водителей 15.05.2022, 12:07

Какие еще профессии оказались в дефиците?

В Минске растет дефицит медработников. На начало мая в столицу требовалось 1142 медсестры, сообщает комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Это на 95 вакансий больше, чем месяцем ранее. Спрос на рабочих за последний месяц практически не изменился, он остается на одном уровне.

На начало мая наниматели в Минске нуждались 22 436 работниках (месяцем ранее — 22 799). Из специалистов больше всего необходимы медсестры и врачи-специалисты — 1142 и 919 работников. Для фельдшеров размещено 133 вакансии.

У нанимателей в Минске также востребованы инженеры (744 предложения), воспитатели (243), менеджеры (142), учителя (133), инженеры-программисты (120), бухгалтеры (118), экономисты (83).

«Из специалистов наиболее востребованы: медицинские работники (медицинская сестра, врач, помощник врача, провизор, рентгенолаборант, фармацевт, фельдшер), инженерные работники, специалисты в сфере образования и культуры (артист, библиотекарь, воспитатель, помощник воспитателя, преподаватель, учитель), администраторы, бухгалтеры, менеджеры, переводчики, экономисты, электромеханики, руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты в различных сферах», — рассказывают в комитете.

Для рабочих на начало апреля было 13,3 тысячи вакансий, или 59,5% от всех предложений нанимателей. Среди самых востребованных работников — дефицит повара (616 вакансий), продавцы (469), водители автомобилей (458).

«В спросе на рабочие кадры преобладают профессии строительного профиля (каменщик, маляр, штукатур, облицовщик-плиточник, слесарь-сантехник, столяр, электрогазосварщик), промышленности (слесарь механосборочных работ, токарь, фрезеровщик, электромонтер), транспортной сферы (водитель автомобиля, погрузчика, тракторист), торговли и общественного питания (контролер-кассир, официант,

член бригады объекта быстрого обслуживания (ресторана), повар, продавец)», — уточняют в службе занятости Минска.

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